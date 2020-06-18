AYDIN Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika

AYDIN Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiAYDIN'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı.

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süre arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Gürsoy bunun üzerine içeri girip, Kotan ve Türkmen'le tartışmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırılırken, Gürsoy bardan çıkıp, ikiliyi yakınındaki parkta beklemeye başladı. Gürsoy, bir süre sonra bardan çıkan Kotan ve Türkmen'in yanına gitti. Muhammet Gürsoy, Kotan ve Türkmen'i pompalı tüfekle vurdu. İkili kanlar içinde yere yığlılırken, Gürsoy olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kotan ve Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çifte cinayetin ardından kaçan Muhammet Gürsoy, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan Gürsoy hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Muhammet Gürsoy, bugün Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, annesi Fadime Kotan, ablası Esra Kotan, Ayşe Nur Kotan, öldürülen Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Türkmen ve taraf avukatları katıldı. Sanık Muhammet Gürsoy davaya, Aydın Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi katıldı.

'CİNNET GETİRDİM, ÇOK PİŞMANIM, BEN DE İNSANIM'

Duruşmada Kotan ve Türkmen aileleleri şikayetlerini tekrarlarken, Gürsoy mahkemeye verdiği dilekçenin okunmasını talep etti. Okunan dilekçede, "10 yıldan beri Ekim Türkmen ile kardeş gibiydik. Arkadaştan bile öteydik. Merve Kotan ile aşk yaşıyorduk. Ailelerinin arkadaşlığımızdan haberi vardı. Birçok zaman Merve bizim evde kalıyordu. Dinimizde birlikte kalmamız haram olur diye imam nikahı kıydık. O gün iş yerinde alkol almaya başlamıştım. O alkolü de Merve Kotan bana hediye etmişti. Olay günü doğum günü kutlamasında buluştuk. Onları öpüşürken uygunsuz halde görünce cinnet getirdim. Otomobilde gezdirdiğim av için kullandığım tüfeği alarak ateş ettim. Keşke onları hiç tanımasaydım. O anı hiç yaşamasaydım. Çok pişmanım. Ben de insanım. Beni adaletin vicdanıyla değil medya vicdanıyla yargılattılar" dedi.

Mahkeme heyeti, Gürsoy'u 2 kişiyi planlı ve kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

'BENİ YAKTI CİĞERİMDEN ODA CİĞERİNDEN YANSIN'

Mahkeme çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Türkmen, "Adalet yerini buldu çok şükür. Çocuğumu almaya hakkı yoktu. İnşallah orada tez vakitte çürür. Beni yaktı ciğerimden oda ciğerinden yansın" dedi.

'BU KARAR EMSAL OLDU, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise, "Kadın cinayetlerini durduracağız. 6284 kanunumuz var ve biz bunu uygulatacağız. Bu kararla birlikte kardeşimin duruşmasında olduğu gibi uygulatacağız ve hiçbir kadın bu yasalarla öldürülmeyecek. Bu karar emsal oldu. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" diye konuştu.

'ACIMIZ DİNMİYOR AMA KARARDAN MEMNUNUZ'

Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, karardan memnun olduklarını söyledi. Kotan, "Türk Ceza Kanunu'ndaki en üst ceza verildi. Tabi ki bu bizim acımızı dindirmiyor. İnşallah bu bir emsal olur ve birileri cinayete teşebbüs etmeden önce düşünürler. Biz karardan memnunuz. 'Adalete en başından beri güveniyoruz' dedik. Beklentimiz boşa çıkmadı" dedi.

Kotan ailesinin avukatı Sibel Önder de verilen kararın emsal olacağını belirtti.

AYDIN Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika

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