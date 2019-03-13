Aydın Mhp, 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı
18 dakika önce
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
MHP Aydın
İl Başkanı Burak Pehlivan
, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Pehlivan, mesajında; "Kurtuluş mücadelemizde tüm fedakarlıklarını sunan sağlık kahramanlarımıza ne kadar övünsek azdır. Bazen vücuttaki bir soruna, bazen yürekteki bir sızıya,
bazen de ruhun dehlizlerinde filizlenen bir derde şifa ürettiler, merhem oldular. İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriki ziyadesiyle hak etmektedir. Bu vesileyle diyorum ki, sıhhat ve afiyetimiz için emek harcayan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Şehit sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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