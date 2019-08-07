Son Dakika Haberleri: Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere başarı diledi
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Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere başarı diledi

2 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın POMEM'den mezun olan çiçeği burnunda polislere meslek hayatlarında başarı diledi.

Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere başarı diledi, System.String[]
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın POMEM'den mezun olan çiçeği burnunda polislere meslek hayatlarında başarı diledi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Türk polisi olmak zordur, gece gündüz devlet için çalışmayı, Türk milleti için çırpınmayı gerektirir. Türk polisi olmak; özveri ister, özgüven ister, öz değerlere bağlılık ister, yetmedi mangal gibi yürek ister. Türk Polis Teşkilatı; suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 yılı 23. dönem POMEM mezuniyet töreni ile göreve başlayan kahramanlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. - AYDIN
Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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