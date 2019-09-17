Son Dakika Haberleri: Aydın MHP, demokrasi şehidi Menderes'i unutmadı
Son Dakika Politika Haber

Aydın MHP, demokrasi şehidi Menderes'i unutmadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Aydın MHP, demokrasi şehidi Menderes'i unutmadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.


Burak Pehlivan, mesajında; "Türk tarihine yaşanan ayaklanmalar, kalkışmalar, muhtıra ve darbelerin hedefi Türk milletinin gelişmesine mani olmak amacıyla yapılmıştır. Türk demokrasinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, yargılama süreci, idamların infazı sırasında yaşananlar, Türk düşmanlığının sonucudur. Darbe sonrası sürgün niteliğinde yurt dışına gönderilen subaylardan olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş idamlara mani olmak istemiş ancak mümkün olmamıştır. Darbeciler; Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül günü sabaha karşı, 17 Eylül'de de Adnan Menderes İmralı adasında idam etmiştir. Allah rahmet eylesin. 1974 Kıbrıs Türk zaferini hazmedemeyenler 1980 darbesini yapmış, adaleti ve vefalığı ile bölgesinde güçlü olmaya başlayan Türk devletimizi içerideki hainler 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmuşlardır.


Çok şükür Türk milleti teşkilatçı karakteri, birlik ve beraberliği ile hainlere gereken dersi vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gelişen demokrasimiz ile Türk milletine ve tüm insanlığın huzur ve refahının teminatı olan Türk devletimiz daim olsun" iadelerini kullandı. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular
Çalınan aracını 12 yıl sonra buldu, 32 bin liralık borcu öğrenince şoke oldu Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. İznik'te milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosili kalıntısı bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:07:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın MHP, demokrasi şehidi Menderes'i unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]