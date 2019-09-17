Aydın MHP, demokrasi şehidi Menderes'i unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.



Burak Pehlivan, mesajında; "Türk tarihine yaşanan ayaklanmalar, kalkışmalar, muhtıra ve darbelerin hedefi Türk milletinin gelişmesine mani olmak amacıyla yapılmıştır. Türk demokrasinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, yargılama süreci, idamların infazı sırasında yaşananlar, Türk düşmanlığının sonucudur. Darbe sonrası sürgün niteliğinde yurt dışına gönderilen subaylardan olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş idamlara mani olmak istemiş ancak mümkün olmamıştır. Darbeciler; Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül günü sabaha karşı, 17 Eylül'de de Adnan Menderes İmralı adasında idam etmiştir. Allah rahmet eylesin. 1974 Kıbrıs Türk zaferini hazmedemeyenler 1980 darbesini yapmış, adaleti ve vefalığı ile bölgesinde güçlü olmaya başlayan Türk devletimizi içerideki hainler 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmuşlardır.



Çok şükür Türk milleti teşkilatçı karakteri, birlik ve beraberliği ile hainlere gereken dersi vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gelişen demokrasimiz ile Türk milletine ve tüm insanlığın huzur ve refahının teminatı olan Türk devletimiz daim olsun" iadelerini kullandı. - AYDIN