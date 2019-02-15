Son Dakika Haberleri: Aydın MHP'den Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

Aydın MHP'den Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Pehlivan ve parti üyeleri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Aydın MHP'den Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Burak Pehlivan ve parti üyeleri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti. Teşkilat olarak her zaman kurumların yanında olduklarını belirten Pehlivan, Aydın'ın ve ülkenin kalkınması için ellerinden gelen tüm desteği vermek için hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:08 Kaynak: İHA

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