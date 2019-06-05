Aydın MHP'den Çevre Günü açıklaması
36 dakika önce
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
MHP Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
İl Başkanı Burak Pehlivan
, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Burak Pehlivan, mesajında; "5 Haziran Dünya Çevre Günü
'nün; gelecek nesillere yaşanabilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak için Türk milletimizin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, hemşerilerimi duyarlı olmaya davet ediyorum. Karbon ayak izimizi azaltalım ve dengeleyelim" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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