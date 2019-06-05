Son Dakika Haberleri: Aydın MHP'den Çevre Günü açıklaması
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Aydın MHP'den Çevre Günü açıklaması

36 dakika önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Aydın MHP'den Çevre Günü açıklaması, System.String[]
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Burak Pehlivan, mesajında; "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün; gelecek nesillere yaşanabilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak için Türk milletimizin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, hemşerilerimi duyarlı olmaya davet ediyorum. Karbon ayak izimizi azaltalım ve dengeleyelim" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
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