Son Dakika Haberleri: Aydın MHP'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
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Aydın MHP'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın MHP'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı, System.String[]

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Pehlivan, mesajında; " Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklarımızın kaderlerine terk edilmesine izin vermeyecek, yapılan yatırımın yarınlara yapıldığının bilinciyle, çocuklarımıza sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata tüm imkanlar sunulacak ve her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunmalarının sağlanması için çalışmaktadır. Türk Milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımızın hakları Türk Kültürünün ve İslam inancımızın teminatı altındadır. Bu vesile dünyanın tek ortak dili olan bebekçe dili ile anlaşan başta Aydınlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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