Son Dakika Haberleri: Aydın MHP'den Nazilli'nin kurtuluşu ve Sivas Kongresi mesajı
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Aydın MHP'den Nazilli'nin kurtuluşu ve Sivas Kongresi mesajı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 05 Eylül Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü ve 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın MHP'den Nazilli'nin kurtuluşu ve Sivas Kongresi mesajı, System.String[]

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 05 Eylül Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü ve 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan Pehlivan, "Geldiler; Türk Milletinin Yiğit Efelerinin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı ordumuzun zafere inanmış kararlılığı karşısında duramadılar, gittiler. Askeri işgallerin yerini ekonomik ve teknolojik işgallerin aldığı bir çağdayız. Geçmişteki efelerimizin emaneti cennet kentimizi üreten, çok çalışan, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan gençlerimiz güçlü yarınlara taşıyacaktır. Her konuda milli olmak için, dilde, işte ve fikirde birlik sağlayarak çok çalışmak zorundayız. İşgalin yaşandığı günlerden dersler çıkarmak, bugünü dikkatli yaşamak, yarınları güçlü planlamamıza vesile olması dileği ile Nazilli ilçemizin 5 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan askerlerinden temizlenmesinin yıldönümünde yiğit efelerimizi, yiğit kızanlarımızı, şehitliklerde yatan şahitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı gururla, hürmetle rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


"Sivas, milli mücadele yıllarımızın ana karargahıdır" diyen Pehlivan, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Bağımsızlığımızın önsözü, cumhuriyetin çatısı, zaferlerimizin haritasıdır Sivas Kongresi.


İşgal ve esarete buradan yükselen milliyetçi irade direnci, manda ve himaye özlemi çekenlerin kabusudur Sivas Kongresi. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin ilan edildiği, Kuvayi Milliye'yi amil, irade-i milliyeyi hakim kılan iradenin parladığı; Sivas Kongremizin 100 yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı, Sivas'ın yetiştirdiği güzide siyaset adamlarından birisi olan değerli dava büyümüz Muhsin Yazıcıoğlu'nu, büyük ozan Aşık Veysel'i Allah'tan rahmet diliyorum" - AYDIN

Nazilli, Aydın, Sivas, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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