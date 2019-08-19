Son Dakika Haberleri: Aydın MHP'den üç ile kayyum atanması kararına destek
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Aydın MHP'den üç ile kayyum atanması kararına destek

1 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk milletinin verdiği yetkiyi, terör ve teröristler için kullanılmasına müsaade edilmez" dedi.

Aydın MHP'den üç ile kayyum atanması kararına destek, System.String[]
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk milletinin verdiği yetkiyi, terör ve teröristler için kullanılmasına müsaade edilmez" dedi.

Üç ile kayyum atanması kararına destek veren Pehlivan, "Türk Cumhuriyeti devleti; üç büyükşehire kayyum atamakla terörle mücadelede ön ve önlem almıştır. Terör örgütleri ile ve teröristlerle aralarına mesafe koymayan, Türk milletimizin vergilerini terör örgütlerine peşkeş çekenlerin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tamgalarını silme gayretinde olanlara büyük bir ders vermiştir. Demokrasi; hiç kimseye yaşadığı topraklara, maaşını ödeyen Türk Milletine ihanet hakkı vermez. Barış, kardeşlik, demokrasi kelimelerini ihanetlerinin perdesi yapanları takip eden Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendiye hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Hiçbir uluslararası yapı, oluşum, teşekkül, birlik veya kuruluş milletimize istikamet çizemeyecek, ayar veremeyecek, hizaya getirmeye cüret edemeyecektir.

Türk milleti güçlüdür, egemendir, varlığına ve beraberlik hukukuna muhakkak surette sahip çıkacaktır.

Bilinmelidir ki, terör örgütleri FETÖ, PKK ve yerli taşeronları üzerinden yeni denemeler peşine düşenler ya ezilecekler ya da gömüleceklerdir. Çünkü konu vatandır, konu millettir, konu bayraktır, konu devletin istikbal ve istiklalidir. Bu uğurda bir bedel varsa seve seve ödenecek, çile ve badirelere gönül huzuruyla katlanılacaktır" diye konuştu. - AYDIN
Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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