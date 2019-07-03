Aydın: "MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kastamonu'ya gelecek"

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kastamonu'ya gelerek teşekkür ziyaretinde bulunacağını söyledi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kastamonu'ya gelerek teşekkür ziyaretinde bulunacağını söyledi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuları değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Temmuz'da Kastamonu'ya teşekkür ziyareti yapacağını ifade eden MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın, "Hem Kastamonu halkına teşekkür hem de müjdeleri de olur inşallah. Genel Başkanımız Kastamonu'yu ayrı bir önemsiyor. Kastamonu için elde olan ne varsa, desteğiyle yanımızda olacaktır. İnşallah, belediyemizi ziyaret edecek. Zannedersem ilçe ziyaretlerini daha sonra programa almışlar. O gün genel başkanımızı karşılayacağız, belediye önünde muhtemelen bir program olur. Hazırlıklarımızı o ölçüde yapacağız. Biz seviyesiz siyaset yapmadık. Olumsuzlukları yüksek sesle dillendirdik, olumlu katkı veren herkesle de aynı noktada yürüyeceğiz" dedi.



Kastamonu'nun yüzde 70'ini MHP'nin yönettiğine dikkat çeken Aydın, Kastamonu halkına siyasi etnik ayrımı yapmadan hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Belediyemiz hem ilçelerde hem de merkezde çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu'ya hizmette Allah nasip ederse MHP farkını herkes görecek. Kastamonu'nun önümüzdeki son 30 yılını şekillendirebilme adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.



"İki önemli toplantı aynı gün aynı saatte niye yapıldı"



Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin mali genel kurulu ile Organize Sanayi Bölgesi'nin olağan genel kurulunun neden aynı gün ve aynı saatte yapıldığı sorusunu yönelten Başkan Aydın, "Kastamonu için iki tane önemli gündem ikisi de aynı gün, ikisi de aynı saatte. İkisinin de aynı gün olması ikisinin de aynı saatte olması bize manidar geliyor. Bu iki önemli hadisenin aynı gün ve aynı saatte yapılması, ne anlama geldiğini izah etmeliler. Bunu niye söylüyorum bir tanesi sanayici esnafımızı ilgilendiren, mesela bu pazar günü yapılabilirdi, sanayici esnafımızın da işinden gücünden etmeden pazar günü yapılabilirdi. Bunları Kastamonu kamuoyuna sunacağız ki, altında hangi çapanoğlu var ise çıkacak ortaya, iki önemli hadise aynı gün ve aynı saatte, yani Kastamonu halkının bilmemesi gereken bir şey mi var? Bu soruların cevaplarını istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Sanayici esnafımızın neyle karşılaşacağı belli değil"



Aydın, "Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin 580 üyesi var. Yani 580 aileyi ilgilendiren bir konu, oradaki sanayici esnafımız çileyi ödüyor. Ne ile karışılacağı belli değil arazi kamulaştırılamamış daha biz almışız belediyeyi kamulaştırmak için müracaatı mahkemeye biz yapmışız. Dolayısıyla Maslak Yapı Kooperatifi'nin üyelerini sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz, bizde takipçisi olacağız. Oradaki 580 kişiyi ilgilendiren bir konu, daha ortada ne olup ne bittiğini üyeleri dahi bilmiyor. Krediden bahsediliyor, kredi çıktı deniyor, ortada arazi yok ki, nasıl çıkacak bu kredi? Sanayici esnafı adına takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



"Gazetelerde boy göstermeyi bırak, işine bak"



Muhtarların, köylerde ve mahallelerde devletin seçilmiş temsilcileri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aydın, şunları kaydetti: "Muhtarlarımızı biraz daha önemseyeceğiz. Özellikle bürokrasiye söylüyorum. Ayırmadan yapacağız. O kadar çok şikayet alıyoruz ki, mesele İl Özel İdare Genel Sekreterimizin gazetelerde açıklamaları var. Güzel de, gazetelerden inelim de normal işimize dönelim sayın genel sekreter, muhtarlarımız belediyeye geliyorlar; biz sistemi arz etmeye çalışıyoruz, muhtarlarımız bazen bize kızıyorlar. Köylere hizmet edeceğiz, ayırmayacağız dedik, edeceğiz ama sisteme uyacağız. Valilik üzerinden dilekçeyi geçireceksiniz, belediyemizle sıkıntı yaşanmayacak. Özel İdare'nin vidanjörü nerede? Arızalı diyorlar, arızalıysa da yaptırın. Biz belediye olarak hepsine yetişemeyiz. Muhtarlarımızı falan köy diye ayırmayacağız, onlar bizim göz bebeğimiz, onların her türlü şikayetini dillendireceğim. Biz köylere hizmet edemezsek, sıkıntı yaşarız. Tarım sıkıntıda, elimizde birçok değer var, bunları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Özel İdare Genel Sekreterimize buradan sesleniyorum, boy boy gazetelerde olmaktansa hizmeti koordine etmek daha faydalı olur. Kendisine tavsiyemiz bu"



"CHP İl Başkanı, bizim üzerimizden popüler olmaya mı çalışıyor?"



CHP İl Başkanı Erbilgin'in kendi üzerlerinden popüler olmaya çalıştığını ileri süren Aydın, "Geçen dönem CHP İl Başkanlarının seslerini hiç duymadık. Bu dönem biz belediyeyi alınca aman Allah'ım. Sayın CHP İl Başkanına söyleyeceğim bir söz var; bizi ulusal ve yerel basına jurnallemiştin ya, Daday'da çiftlik bastı gibi şeylerle; savcılık takipsizlik kararı verdi; şimdi ne olacak? Değdi mi? Şunu görüyoruz, CHP İl Başkanı bizim üzerimizden popüler olmaya mı çalışıyor ne yapıyor, kestiremiyoruz. Sen işine bak, bizim evlatlarımızı korumak için mücadele ettiğimiz bir konunun kanun karşısında cevabı budur. Kamuoyunda yaptığınız lüzumsuzluk kaldı" dedi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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