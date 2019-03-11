Son Dakika Haberleri: Aydın Mhp, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı

Aydın Mhp, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı

22 dakika önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Mhp, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı, System.String[]
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP'li Pehlivan, mesajında; "İstiklal Marşı'ı milli duruşun destanı, Türk Milletinin birliği, şehit ve gazilerimizin gurur ifadesidir. 'Korkma' diye başlayan dizeler, bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi heyecanın başlangıcıdır. Temennimiz, Türk milletinin kudretinden habersiz, tam bir teslimiyetle ülkemizi felakete sürükleme çabasındaki ilkesizlerin bu tarihi mesajı layıkıyla anlaması ve kendileri için ders çıkarmalıdır. 12 Mart 1921'de, İstiklal Marşımızın kabulü kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem muhterem vekillerini saygı ve hürmetle anıyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir fazilet timsali olan muhterem vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de 'Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden' bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza en derin şükran hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor

Dünyanın Önde Gelen Orduları, Türkiye'de Üretilen Yanık Kreminin Peşine Düştü Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:56:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Mhp, İstiklal Marşı'nın Kabulünü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]