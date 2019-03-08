Son Dakika Haberleri: Aydın MHP Kadınları Unutmadı

Aydın MHP Kadınları Unutmadı

37 dakika önce

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Aydın MHP Kadınları Unutmadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Pehlivan, mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya 'Şuna inanmak gerekir ki; dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Unutmayınız ki; kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanınız ve kadınlar kadar medeniyiz' Aziz şehitlerimizin, vefakar anneleri başta olmak üzere; tüm kadınlarımızın, yürekli efelerin yürekli annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, MHP, Aydın, Güncel
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