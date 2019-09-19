Aydın MHP kahraman gazileri unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.



Pehlivan, mesajında; "Türk vatanını bölmeye çalışan hainlere karşı, bir dağ başında ya da hain pusuda; bayrağımızın yere düşmemesi ve melanetin zafere ulaşmaması için bir uzvunu kaydeden; taşın, toprağın ve barutun arasına gençlik hayallerini hiç pişmanlık emareleri göstermeden bırakan gazilerimiz, Türk milletine emanet edilmiş manevi değerler olarak her zaman var olacaklardır.



Gazisini tanımayan, şehidini hatırlamayan, tarihini bilmeyen ve milli kimliğini terk eden bir milletin bağımsız ve şerefli bir hayatı olduğuna tarih denen ibretlik süreç henüz tanıklık etmemiştir. Cesaretin ve fedakarlığın mümtaz temsilcileri olan gazilerimizin bu çok anlamlı ve özel günlerini kutluyorum. Türk Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları şükran ve minnetle anıyor, bağımsız ve onurlu yaşamamız konusunda hayatlarından seve seve vazgeçen aziz şahitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN