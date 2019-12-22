Aydın MHP, Sarıkamış şehitlerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın MHP, Sarıkamış şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Aydın MHP, Sarıkamış şehitlerini unutmadı

6 saat önce

MHP Aydın İl Başkanlığı, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın MHP, Sarıkamış şehitlerini unutmadı, System.String[]

MHP Aydın İl Başkanlığı, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Aydın MHP'den yayımlanan mesajda; "Türk Milleti'nin ölümle imtihanının, feda ve fedakarlık zirvesinin, Türk yiğitlerimizin tarihe düştükleri müthiş notun 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'ta yazıldığı gündür. Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan yiğit şehitlerimizi 105. rahmet ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış şehitlerimiz namus ve ahlak simgeleri, onur ve şeref payeleridir. Sarıkamış şehitlerimiz karanlık bir geleceğin aydınlık ve bereketli sıcak yüzleridir. Cenabı Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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