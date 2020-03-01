Aydın mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor - Son Dakika

Aydın mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor

6 saat önce

Mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyorAYDIN'ın Yenipazar ilçesinde mikrobiyolog Mustafa Elmas, dede mesleği pide ustalığı için kolları sıvadı.

Mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde mikrobiyolog Mustafa Elmas, dede mesleği pide ustalığı için kolları sıvadı. 650 metrekare kapalı alanla ilçenin en büyük işletmesinin sahibi olan Elmas, "Yenipazar pidesini zaten anlatmama gerek yok, muhteşem bir lezzet" dedi.

Pide denilince akla ilk gelen adreslerden olan Yenipazar, yılın 12 ayı pide turizmiyle canlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası, 12 bin 500 nüfuslu ilçede, 17 pide işletmesi hizmet veriyor. Yaklaşık 100 kişiye iş imkanı sağlayan dükkanlarda kıymalı, yumurtalı, kaşarlı, kuşbaşılı, tahinli, kıymalı yumurtalı, kaşarlı yumurtalı ve çökelekli başta olmak üzere 18 çeşit pide yapılıyor. İlçedeki en büyük işletmelerden birinin sahibi Mustafa Elmas, İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mikrobiyolog olarak mezun olup, askerliğini yaptıktan sonra Efeler ilçesinde kuyumcu dükkanı ve fırın işletmeciliği yaptı. 6 yıl önce trafik kazası geçirince doğup büyüdüğü Yenipazar'a dönerek, dede ve baba mesleği olan pide ustalığını yapmaya başladı. 650 metrekare kapalı alanla ilçenin en büyük işletmesinin sahibi olan Elmas, pidesini tatmayanın aklında soru işareti kalacağını söyledi.

90 YILDAN BERİ DEĞİŞMEYEN LEZZET

Mikrobiyolog olmasına rağmen işini yapmayıp ticarete atılmayı tercih ettiğini belirten Elmas, "Yenipazar pidesini zaten anlatmama gerek yok, muhteşem bir lezzet. Yenipazar'ın havasından mıdır ya da suyundan mıdır bilemiyorum. Her şeyin en iyisini kullanmaya gayret ederiz. Kullandığımız tüm ürünler yerlidir. Eti seçerek alır, hayvanın her yerini kullanmayız. Çökelek, peynir ve tereyağı dağ mahallerinden yapılır bize gelir. Market veya pazardan alıp yapmayız. Pide Yenipazar'ın adeta bir lokomotifidir. Sakin şehir unvanının da olmasıyla birlikte pide turizmi var. Yaklaşık 90 yıldan beri pidecilik bizim dede mesleğimiz. Biz bir aile şirketiyiz. Mesleğe üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Sonuçta işletmeciyiz. Personelimiz profesyonel bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Aydın mikrobiyolog, dede mesleği pidecilik yapıyor

Değerli Taş, Yenipazar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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