Son Dakika Haberleri: Aydın mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı
Son Dakika Güncel Aydın mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

Aydın mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

52 dakika önce

AYDIN Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandıMili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandıAydın'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) öldü.

AYDIN Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı (41) öldü. Cipteki milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden Kickboks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takım sporcusu, 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Karlı, ambulansla, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Sağlam tedaviye alındı. Merve Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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