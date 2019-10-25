Aydın Milletvekili Savaş'tan

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, sosyal medyada yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na omuz attığı iddialarının asılsız olduğunu, iddianın kasıtlı olarak art niyet beslenerek ortaya atıldığını belirtti.

Savaş, yazılı açıklamasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı açılışında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na omuz attığı yönünde asılsız iddiaların ortaya atıldığını kaydetti.

İddiaya konu görüntülerin ters açıdan çekildiğine dikkati çeken Savaş, "Basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar varsa bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de sayın Özlem Çerçioğlu'dur." ifadelerini kullandı.

Aynı programda Çerçioğlu ile tokalaşmadığı yönünde de haberler yapıldığını aktaran Savaş, bunun yalan olduğunu, Çerçioğlu'yla tokalaştığına ilişkin görsellerin haber portallarında yer aldığını dile getirdi.

Savaş, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiçbir zaman ve hiçbir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir."