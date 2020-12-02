Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla" - Son Dakika

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla"

02.12.2020 10:00
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı;

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı Aydın'da iskan ruhsatsız binaların kullanımının fazla olduğunu söyledi.

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı Aydın'da iskan ruhsatsız binaların kullanımının fazla olduğunu söyledi. Vatandaşların iskan ruhsatsız yapıları terk etmeleri gerektiğini ifade eden Kazıcı, "İskan ruhsatının olmaması başlı başına büyük bir risk. Bu durum yapıların kullanım güvenliğinin olmadığının göstergesi. Maalesef cazip hale getirmek için uygun fiyatlarla kiralanabiliyor ve satılabiliyorlar, vatandaşımız bunlara kanmasın" dedi.

Aydın-Denizli karayolunun güney kısmı ve İncirliova ilçesinin de demiryolunun kuzeyinde kalan bölgelerin zeminlerinin kötü olduğunu kaydeden Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, "Bu demek değildir ki biz buralarda yaşıyorsak evimiz kesinlikle yıkılacak. Ancak zamanında tutulan zemin etüt raporları gerektiği gibi hazırlanmış mı ve bu raporlara göre gerekli önlemler alınmış mı diye iyi bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü ne yazık ki, yapım maliyetlerinin fazla olmaması için bu belge ve projeler olması gerektiği gibi hazırlanmıyor, müteahhit baskısıyla çarpıtılıyor olabilir. Aydın'da bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Ancak doğru bir rapor, doğru projelendirme ve nitelikli yapım süreçlerinden sonra zemin kötü dahi olsa binanızın sağlam kalma ihtimali yüksektir" diye konuştu.

"Örnek verecek olursak İzmir depreminde Bayraklı'daki bazı binalar yıkılıp bazıları ağır hasar görürken, aynı bölgede bulunan kimi yapılar ve gökdelenler sapasağlam ayakta durdular. Çünkü büyük oranda doğru teknik ve teknoloji ile projelendirilerek inşa edildiler. Elbette zemin dayanımı düşük bölgede olması her zaman riskli ve sakıncalı olmakla birlikte, burada altını çizdiğim konu mimarlık-mühendislik hizmetlerinin ve yapım tekniğinin olması gerektiği seviyede tutulması. Böyle ise vatandaşlarımızın panik olmalarına gerek yok. Ama aksi bir durum söz konusu ise onların da evlerini boşaltmaları kendi sorumluluğunda. Bizler elbette her şeyin genel ve yerel yönetimlerin denetimi altında olmasını önemseriz. Ancak mevcut durumda hem yapı stoğumuza baktığımızda hem bu güne kadar olagelen yapı üretim sürecimize baktığımızda vatandaşlarımızın da kendi güvenli barınma haklarını kendilerinin sağlaması gerektiği bir konumdayız ne yazık ki. O yüzden özellikle bu konularda çok dikkat etsinler. Yapısının ruhsat bilgilerini ve projelerini belediyelerden alsınlar, mimar ve mühendislere götürüp danışsınlar. Rapor ve projelerde çarpıtma olmuş mu, yapı projesine uygun mu yoksa sonradan herhangi bir oynama yapılmış mı? Bu çok önemli" dedi.

"Bazı bölgelere imar yasağı getirildi"

Aydın'daki bazı bölgelere imar yasağı getirildiğini kaydeden Kazıcı şunları söyledi;

"İskan ruhsatsız binaların kullanımı da Aydın'da çok fazla. Vatandaşlar ev alırken ve kiralarken bunları sorgulamadan işlem yapıyorlar. İskan ruhsatının olmaması başlı başına büyük bir risk. Bu durum yapıların kullanım güvenliğinin olmadığının göstergesi. Maalesef cazip hale getirmek için uygun fiyatlarla kiralanabiliyor ve satılabiliyorlar, vatandaşımız bunlara kanmasın" Aydın kent merkezinde fay hatlarının geçtiği yerler var. Özellikle Doğu Gazi Bulvarı çevresinde fay hatları geçimleri var. Bu nedenle imar yasağı getirildi ve onunla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bu bölgelerde artık imar yasakları başladı. Tadilat projelerine bile izin verilmeyecek şekilde korumaya alınıyor. Ancak bu yeni bir girişim. Hali hazırda orada olan mevcut yapılar da oldukça fazla. Vatandaşlar ada ve parsellerini belediyelere giderek söylediklerinde yasaklı bölgelerde yer alıp almadıklarını da öğrenebilirler. Çünkü oralar tehlikeli bölgeler demektir. Yer bilimciler Aydın'da deprem beklendiği yönünde defalarca açıklamalar yapıyorlar. Zaten Aydın tarihinden beri depremlerle yıkıma uğramış bir kent. Aydın'ı yerle bir ederek baştan oluşmasına neden olan 1899 depremini biliyoruz; tarihimizde var, yine aynı yıkıcılıkla gerçekleşmesi çok mümkün. Bunun ne zaman ve ne şiddette olacağı gibi magazinsel soru ve cevaplar yerine, deprem yarın olacak bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor " - AYDIN

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla

İncirliova, Denizli, Aydın, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; 'İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı         
08:55
Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak         
08:11
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın'da çok fazla" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei