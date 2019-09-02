Aydın minik alperen'in testlerini il sağlık müdürlüğü yaptıracak

Minik Alperen'in testlerini İl Sağlık Müdürlüğü yaptıracak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi konulan 16 aylık Alperen Örgin'in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için yapılması gereken 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testini Aydın İl Sağlık Müdürlüğü üstlendi. Sağlık Müdürlüğü adına Örgin Ailesi'ni ziyaret eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, Alperen'in durumu hakkında bilgi alıp, tedavisinin yapılacağını söyledi. Kemal ve Aliye Örgin çifti, çocuklarının tedavisinin devam edecek olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aliye -Kemal Örgin çiftinin o dönemde 7 aylık olan bebekleri Alperen Örgin, 19 Aralık 2018 tarihinde mama yediği sırada rahatsızlandı ve dili içine kaçtı. Bir firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Örgin, oğlunun içine kaçan dilini eliyle çıkardı. Kendi imkanlarıyla minik Alperen'i doğduğu özel hastaneye götürdü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli içeri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada çocuğa 'dirençli epilepsi' hastası olduğu teşhisi konuldu. 9 aydan beri hastanelerden eve gelmeyen Örgin çiftinin minik oğullarının hastalığının kalıtımsal sebebinin tanımlanması için özel bir laboratuvarda, WES testinin yapılıp, kök hücreye inilmesi gerektiği belirtildi. Ancak bu test için gerekli olan 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen'in tedavisi yapılamadı. Ailenin yardım çağrısı ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

Örgin Ailesi'nin yardım çağrısı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile çok sayıda hayırseveri harekete geçirdi. Minik Alperen'in testlerini en kısa sürede yaptırma sözü veren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü adına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, bugün Örgin Ailesi'ni evinde ziyaret etti. Ziyarette çocuğun sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alındı. Çocuğun tedavisi için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını belirten Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, WES testi gereken Alperen için buradayız. İstanbul'da özel bir merkezde en kısa sürede testlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu test yaklaşık 3 ila 6 ay arasında yapılıyor. Çocuğun test sonucuna göre bazen anne ve babaya da bazı testler yapılması gerekiyor. Test sonuçlandıktan sonra Alperen'in tedavisine katkı sağlanabilir dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Çocuğun tedavisi devam edeceği için büyük sevinç yaşayan Kemal Örgin, Öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden bin kere razı olsun. 3 günden beri hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla arayarak bize yardımda bulunanlara çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bugün bize ziyarette bulundu. Alperen için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediler. Devletimizden de Allah razı olsun. Devlet ve vatandaşlar olmasaydı bizim kendi imkanlarımızla bunu yapmamız mümkün değildi. Bizi yalnız bırakmadılar dedi.

Anne Aliye Örgin de Çocuğumun testinin yapılacağı için çok mutluyuz. İnşallah Alperen sağlığına kavuşacak diyerek sevincini paylaştı.