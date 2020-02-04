Aydın minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladı - Son Dakika
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Aydın minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladı

6 saat önce

Minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladıAydın'ın Efeler ilçesinde meme kanserini yenen sınıf öğretmeni Feride Öztekin (41) tarafından ikincisi bu yıl 'Saçım Saçın Olsun' adı altında başlatılan kampanya kapsamında 31 öğrenci ve 5 veli, saçlarını kanser hastalarına peruk...

Minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meme kanserini yenen sınıf öğretmeni Feride Öztekin (41) tarafından ikincisi bu yıl 'Saçım Saçın Olsun' adı altında başlatılan kampanya kapsamında 31 öğrenci ve 5 veli, saçlarını kanser hastalarına peruk yapılmak üzere bağışladı. Bazı öğrenciler, saçları kesilirken sevinçten duygulanıp, ağladı.

Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Feride Öztekin, 4 yıl önce meme kanserine yakalandı. Teşhis koyulduktan bir hafta sonra ameliyat olan Öztekin, yaklaşık 1 yıl boyunca tedavi gördü. Öztekin, bu süreçte görevine de devam edemedi. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından Öztekin, azmi sayesinde de kanseri yenip, tekrar görevinin başına döndü. Kendi yaşadığı tecrübeden yola çıkan Öztürk, kanser hastalarını mutlu etmek için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde etkinlikler düzenlemeye başladı. Geçen yıl 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda okulda farkındalık yaratmak isteyen Öztekin, öğrencilerine kanser hastalarına saçlarını hediye edip onları mutlu etmek için 'Saçım Saçın Olsun' adı altında bir proje başlattı. Başlattığı projede geçen yıl 6 öğrenci saçlarını kanser hastalarına peruk yapılması için kestirip, bağışladı. Öztürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bu yıl etkinliğin ikincisini düzenledi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. 31 öğrenci ve 5 veli, kanser hastaları için saçlarını bağışladı. Öğrencilerden bazıları saçları kesilirken, duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Berberler ve Kuaförler Odası adına projeye destek verdiğini belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Bu projeye geçen yıl 6 öğrenciyle başladık. Bu yıl sayı daha da artarak 36 oldu. İnşallah gelecek yıl 50 öğrenciye ulaşırız. Sonuna kadar yanlarındayım. Bu tür etkinlikler sadece bu okulda değil Aydın'ın diğer okullarında ve Türkiye'nin her yerinde yapılsın. Biz her zaman varız. Çünkü bu çocuklar hiç unutulmaz. Kendileri çok küçük ama kalpleri çok büyük. Bunların hepsinin alnından öpmek lazım" dedi.

"YARDIMLAŞMAYI, PAYLAŞMAYI VE EMPATİ KURMAYI ÖĞRETMEYİ HEDEFLEDİK'

Projeye öncülük yapan Feride Öztekin de ilkini geçen yıl yaptıkları etkinlikle, öğrencilere, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve empati kurmayı öğretmeyi hedeflediklerini belirtip, "Bunları da yaşayarak öğrensinler istedik. Geçen yıl hastanede, saçları teslim ederken onların mutluluğu hedefimize ulaştığımızı gösterdi. Çocukların küçükken duyarlı kişiler olmasını istiyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.

'SEVİNÇTEN AĞLADIM'

4. sınıf öğrencisi Irmak Öztürk, "Saçım kesildiğinde çok mutlu oldum. 3 yıldan beri saçlarımı kestirmiyor, uzatıyordum" dedi.

4. sınıf öğrencisi Semiha Temel de "Saçlarım uzatmıştım. Kanser hastalarına bağışlamayı düşündüm. Onlar ağlarken, ben dayanamıyorum. Onlar şimdi saçları alınca, mutluluktan ağlayacaklar" diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan bir diğer 4. sınıf öğrencisi Nazlı Yörük ise "Saçlarımı 2 yıldan beri uzatıyordum. Şimdide lösemi hastalarına vermeye karar verdim. Çünkü onların saçı yok. Ama kökü bende, 'Benim saçım bir daha uzar' diye düşündüm. Peruklarda pahalı, belki alacak araları yoktur. Saçlarım kesilirken, duygulanıp ağladım. Çünkü, sayemde lösemili bir çocuk saçlı olacak, o nedenle sevinçten ağladım" dedi.

Aydın minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladı

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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