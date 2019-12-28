Aydın minik yusuf kamil, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor - Son Dakika

Minik Yusuf Kamil, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, uzanacak yardım eli bekliyor. Sağ bacağı sol bacağına göre kısa olan, özel bir ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf Kamil'in kemik uzatma ameliyatı olabilmesi için ailesi yardım talebinde bulundu.

Nazilli"nin Pınarbaşı Mahallesi'nde, öğretmen Sinan Göl ve ev kadını Hatice Göl'ün ilk çocuğu Yusuf Kamil, milyonda bir görülen 'tibial hemimelia' (doğuştan kaval kemiği yokluğu) hastası olarak dünyaya geldi. Minik Yusuf Kamil, sağ bacağındaki sorunun tedavisi için doktor doktor gezmeye başladı. Baba Sinan Göl, oğlunun tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan Uzman Doktor Cengiz Çabukoğlu ile iletişime geçti. Doktor Çabukoğlu'da tedavinin uzun süreceği ve sabırlı olunması gerektiğini aileye anlatarak tedaviye başladı. Çocuğun ilk ameliyatı, 28 Haziran 2017'de 6 aylık bebekken gerçekleştirildi. Ameliyatla fibula kemiği, kaval kemiğinin yerine konuldu. Ardından da haftanın 2 günü fizik tedaviye başladı. Ameliyatın ardından gerçekleşen yoğun tedaviler sonunda minik Yusuf Kamil, ilk kez 1.5 yaşında yürüdü.

'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ'

Şu an 2 yaşında olan ve sağ bacağı sol bacağına göre 5 santimetre kısa olan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen 2 yaşındaki Yusuf Kamil'in tedavi süreci kapsamında, doktorlar, kemik uzatma ameliyatı olması gerektiğini söyledi. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cengiz Çabukoğlu, yapılacak ikinci ameliyat için Göl Ailesi'nden 20 bin TL istedi. 25 bin lira tutan ilk ameliyatı güçlükle karşılayan baba Sinan Göl, maddi durumunun bunu karşılamaya yetmediğini belirtip, "Normalde sosyal bilgiler dersi öğretmeniyim. Ancak atanamadığım için 5 yıldır Güzelköy Engeliler Okulu'nda yılın 10 ayı, 1800 lira maaşla çalışıyordum. Evim kira. Eşim, hasta olan oğlumuza baktığı için zaten çalışamıyor. Mevcut birikimimizi milyonda bir görülen bir rahatsızlık olan 'tibial hemimelia' hastası olan oğlumun ilk ameliyatında harcadık. Maaşımda ancak evin ihtiyaçları, kira ve oğlumun ufak tefek sağlık harcamalarına gidiyor. Bu nedenle ikinci ameliyatın parasını karşılayacak maddi durumum yok. Oğlum Yusuf Kamil'in yaşıtları gibi rahat bir şekilde yürüyüp, gülüp oynaması için devlet yetkilileri başta olmak üzere yerel yönetimlerden, işadamları ve vatandaşlardan destek bekliyorum" dedi.

NAZENDER SEFERBER OLDU

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) de minik Yusuf Kamil için seferber oldu. NAZENDER eski Başkanı Tayfun Yazıcı, "Yusuf Kamil, şimdi de yürüyor ama kaval kemiği yerine konan fibula kemiğinin görevini tam anlamıyla yapabilmesi için bir ameliyat daha olması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi Nazilli'de birlik ve beraberlikle, maddi sorunları aşıp, onun bu sorununu çözeceğimize inanıyorum. Bir kişinin yapamayacağı işi 100 kişi olunca rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce de buna benzer kampanyalar yaptık ve başardık. Yusuf Kamil içinde bunu başaracağız. İkinci ameliyatın 20-22 Ocak'ta olması planlanıyor. Bu tarihe kadar çocuğumuzun ihtiyacı olan parayı toplayıp ameliyatını yaptıracağız. İlk yardımı Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan yaptı" dedi.