AYDIN Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Mobilya atölyesi çıkan yangında küle döndü

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında atölye küle döndü. Yangını söndürmeye çalışan 4 itfaiyeci ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda atölyenin içindeki mobilyaları sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, atölyede bulunan eşyalar küle döndü. Yangını söndürmeye çalışan 4 itfaiyeci ise çıkan dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tedbir amaçlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.