Aydın motosikletli hamile kadına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın motosikletli hamile kadına çarptı - Son Dakika

Aydın motosikletli hamile kadına çarptı

6 saat önce

Motosikletli hamile kadına çarptıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı.

Motosikletli hamile kadına çarptı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın motosikletli hamile kadına çarptı

Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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