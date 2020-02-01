Aydın motosikletli hamile kadına çarptı - Son Dakika

Motosikletli hamile kadına çarptı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.