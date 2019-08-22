Son Dakika Haberleri: Aydın Müftüsünden Başkan Gündoğdu'ya ziyaret
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Aydın Müftüsünden Başkan Gündoğdu'ya ziyaret

1 saat önce

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu bir dizi ziyaretler için Ferizli'ye geldi. Belediyeyi de ziyaret eden Müftü Aksu'yu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu makamında ağırladı.

Aydın Müftüsünden Başkan Gündoğdu'ya ziyaret, System.String[]

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennileri ile görevinde başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Başkan Gündoğdu Ferizli, Ferizli'de ki camiler, ilçedeki dini tesisler ve yapacakları projeler hakkında Müftü Aksu'ya bilgiler verdi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu ise Başkan İsmail Gündoğdu'ya Aydın ili hakkında bilgiler aktararak, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:42 Kaynak: Bültenler
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