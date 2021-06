AYDIN MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİLER - Son Dakika

AYDIN'ın 8 ilçesine bağlı 15 mahallesinde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçmen oy kullanırken, muhtar adayları da sonuçları heyecanla bekledi.

Aydın'da 15 mahallede 99 sandıkta 27 bin 842 seçmen muhtarını seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen muhtarların vefatından dolayı yapılan ara seçimde Söke'nin Atatürk Mahallesi, Efeler'in Bademli, Cuma, Kardeşköy ve Ovaeymir Mahalleri, Nazilli'nin Altıntaş, Dualar ve Hamidiye Mahallesi, Kuyucak'ın Aydınoğlu ve Dereköy Mahallesi, Çine'nin Yeşilköy Mahallesi, Kuşadası'nın Camiatik Mahallesi, Germencik'in Mursallı Mahallesi, Didim'in Denizköy Mahallesi ile Yenipazar'ın Donduran Mahallesi olmak üzere 15 mahallede seçmen yeni mahalle muhtarını seçmek için oy kullandı. 2 kadın 6 adayın yarıştığı Efeler İlçesi Cuma Mahallesinde 35 yıl muhtarlık yaptıktan sonra geçen 25 Kasım'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki Nafiz Çamoğlu'nun koltuğuna aday olan oğlu Okan Çamoğlu, "Babamdan boşalan koltuğu mahalle sakinlerimiz izin verirse muhtarlık görevini devralmak istiyorum. Babamın mahalleye büyük hizmetleri oldu inşallah ondan kalan hizmeti kazanırsak biz devam ettireceğim" dedi.

Seçmen Melek Deves, "Oyumuzu kullandık. Kim seçilirse hayırlı olsun. Eski muhtarımızdan çok memnunduk. İnşallah yeni seçilecek olanda iyi olur" dedi. Seçmen Sabahattin Gezer ise, "Muhtar adayları seçimden önce halkla tanışması lazım. Biz hiç birisini tanımıyoruz. Seçilen muhtar vatandaşın sorunları için 6 ayda bir bizleri dolaşması lazım" dedi.