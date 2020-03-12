AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti - Son Dakika

AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti

6 saat önce

Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim ettiAYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşteri Yılmaz Acar'ın (45) işyerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu.

Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşteri Yılmaz Acar'ın (45) işyerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yılmaz, parayı düşüren müşterisini tespit edip aynı gün teslim etti.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, 7 Eylül Mahallesi Çine Caddesi Eski Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Acar, Saffet Yılmaz'a ait büfeye gelerek alışveriş etti. Bu sırada cebindeki 510 lirasını yere düşürdü. Yarım saat sonra yere düşen nakdi bulan Yılmaz, güvenlik kamerasını inceleyerek parayı düşüreni buldu. Çevrede araştırma yaparak paranın sahibine ulaşan Yılmaz, Acar'ı büfeye çağırarak parasını teslim etti.

Parayı düşürdüğünü fark etmediğini belirten Yılmaz Acar, "Büfe sahibine örnek davranışından dolayı teşekkür ederim. Parayı düşürdüğümden dahi haberim yoktu. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın herkese örnek olmasını istiyorum" dedi. 15 yıldır aynı mevkide büfe işletmecisi olduğunu ifade eden Saffet Yılmaz ise, "Önce insan, sonra esnaf olmak gerekiyor" diye konuştu.

AYDIN Müşterinin düşürdüğü parayı bulup teslim etti

Yılmaz Acar, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:53 Kaynak: DHA
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