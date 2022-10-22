Aydın'da düzenlenen pavyon baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen pavyon baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı

22.10.2022 08:26

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan emniyet güçleri baskın düzenledi. İş yerinde gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Dün gece saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKARILDILAR

Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü. Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı. Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı.

İŞLETMECİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kırgızistan, Özbekistan, Nazilli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da düzenlenen pavyon baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

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