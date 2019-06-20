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AYDIN Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu

1 saat önce

Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulunduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen, koruma altındaki bir tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.

Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen, koruma altındaki bir tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.
Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi Mastavra Mevkisi'nde yaşayan Murat Nayır, dut yemek için yaklaştığı bir ağacın yanında daha önce hiç görmediği bir böceğe rastladı. Nayır, böceği hemen bir kavonuzun içine koyup, internette araştırdı. Araştarması sonucunda bulduğu böceğin dünyada sadece Türkiye'nin Hatay ilinde bulunan Amanos Dağları'nda görülen 'Altı taraklı geyik böceği' olduğunu belirleyen Nayır, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıları Türkiye'ye çeken altı taraklı geyik böceğinin çok değerli ve koruma altında olan bir tür olduğunu da söyledi. Altı taraklı geyik böceğini görmek için çok sayıda Japon turist, Amanos Dağları'nı ziyaret ediyor.
AYDIN Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:27 Kaynak: DHA
Türkiye, Amanos Dağları, Nazilli, Güncel
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