Aydın nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu yapıldı

Nazilli'de süslü kadınlar bisiklet turu yapıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyen bir grup kadın, bisiklet binmeye özendirmek ve şehirde güvenli bisiklet altyapısı oluşmasını sağlamak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi.

Nazilli Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülşah Türkar önderliğinde toplanan bir grup kadın, Nazilli Belediye Meydanında toplanarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleştirilen turda kadınlar, birbirinden şık kıyafetlerini giyip, bisikletlerini çiçek ve minik dövizlerle süsleyerek daha fazla kadını bisiklet sürmeye özendirmek amacıyla pedalladılar. Belediye Meydanı'nda başlayan tur Ordu Caddesi'nden Zafer Mahallesi'nde bulunan Dallıca Köprüsüne kadar devam etti. Aynı yoldan geri dönen yaklaşık 100 bisikletli süslü kadın Belediye Meydanı'nda turu sonlandırdı. Tura erkek bisikletlilerde katılarak süslü bayanlara destek verdiler. Bisikletin en sağlıklı bir araç olduğuna vurgu yapan Beden Öğretmeni Gülşah Türkar, Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilen bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun altyapı olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle işe gidebiliriz. Bunun için süslendik ve yola çıktık. Motorlu taşıtların olmadığı yollarda egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyoruz dedi.

Türkar, ayrıca 2 yıl önce bisikletiyle Nazilli Devlet Hastanesine işe giderken hastane yakınında geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybeden Nihal Kasapoğlu'nu da anmayı ihmal etmeyerek, otomobil sürücülerden yollarda daha dikkatli olmalarını istedi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı olarak yapıldı. Tura İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eşi Aslı Özcan ve 2 çocuğuyla birlikte katıldı. Özcan çifti 1 yaşındaki kızları Zeynep Özcan da bisiklet üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 yıldır aralıksız bisiklet bindiğini belirten 65 yaşındaki Zehra Sevil Uçan, Ben geçen yılda süslü kadınlar bisiklet turuna katılmıştım. 50 yaşından bu yana bisiklete biniyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Bütün kadınlara bisiklet binmeyi tavsiye ediyorum dedi.

Bisiklete bindiğinden bu yana kendini daha sağlıklı hissettiğini dile getiren Özgül Bayram, 2 senedir bisiklet biniyorum. Sosyal medyadan duyarak geldim. Otomobil şişmanlatır, bisiklet zayıflatır. Bisiklete bindiğimden beri daha sağlıklıyım. Nazilli'nin kırsal mahallelerine kadar bisikletlerle turluyoruz. Her kadın bisiklet binmeli şeklinde konuştu.

Bisiklet turunun sonunda katılımcılara limonata ikram edildi.