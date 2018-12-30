Son Dakika Haberleri: Aydın Nazilli'nin Efsane Gazozcusu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Nazilli'nin Efsane Gazozcusu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmeziğinden yaşamını yitiren, Ege Bölgesi'nde seyyar gazozculuk mesleğinin son temsilcilerinden olan ve Nazilli'de çevresinde 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Nazilli'nin Efsane Gazozcusu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmeziğinden yaşamını yitiren, Ege Bölgesi'nde seyyar gazozculuk mesleğinin son temsilcilerinden olan ve Nazilli'de çevresinde 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'de yarım asrı aşkın bir süre boyunca kendi ürettiği gazozla tanınan ve büyük küçük herkesin sevgilisi haline gelen evli ve üç çocuk babası Necati Kabakçı, dün öğlen saatlerinde kalp yetmezliğinden Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 3 aydan bu yana KOAH ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kabakçı'nın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Bir dönem Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol alan Kabakçı iiçin bugün öğlen Yıldıztepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, evli, 3 çocuk babası Kabakçı'nın yakınları, esnaflar ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından hellalik alındı. Daha sonra Kabakçı'nın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Manhallı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Dedesi ile aynı ismi taşıyan Necati Kabakçı, "Bugün üzüntülüyüz. Acımız büyük, Nazilli, ilçede ürettiği gazozlarla tanınan bir esnafını kaybetti. Necati Kabakçı tüm Nazilli'de ve tüm çevre köylerimizde tanınıyordu. Bugün de son yolculuğunda sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Dedem Necati Kabakçı ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol almıştı. Renkli bir kişiliği vardı. Zamansız ölümü bizleri derinden yaraladı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:11 Kaynak: DHA

Ege, Aydın, Nazilli, Güncel
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