Son Dakika Haberleri: Aydın Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

17 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden düşüp, beyin kanamasından yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni 35 yaşındaki Nesrin Demirtaş Bilgin, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Nesrin Öğretmen, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenlerden düşüp, beyin kanamasından yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni 35 yaşındaki Nesrin Demirtaş Bilgin, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ana sınıfı öğretmeni Nesrin Demirtaş Bilgin, geçen 24 Aralık'ta görev yaptığı Gebze Çayırova Türkan Göktürk İlkokulu'nda, merdivenlerden düşüp, yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 6 yıllık evli, 1 çocuk annesi Bilgin, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nesrin öğretmen, hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün (perşembe) kaybetti. Bilgin'in ölümü, kendisi gibi ana sınıfı öğretmeni olan eşi Mehmet Bilgin, diğer yakınları, öğrencileri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Bilgin'in hastane morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere dün (perşembe) akşam memleketi Aydın'ın Söke ilçesine getirilip, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bugün öğlen ise Bilgin için Söke İlyas Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bilgin'in eşi Mehmet Bilgin, annesi Semra Demirtaş, babası Ali Demirtaş, diğer yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Bilgin'in anne ve babası tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Bilgin'in güçlüke ayakta durabilen eşi Mehmet Bilgin ise taziyeleri kabul etti. Bilgin'in cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

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