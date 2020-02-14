Aydın nikaha yörük kıyafetiyle gelen gelin- damada yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın nikaha yörük kıyafetiyle gelen gelin- damada yoğun ilgi - Son Dakika

Aydın nikaha yörük kıyafetiyle gelen gelin- damada yoğun ilgi

35 dakika önce

damada yoğun ilgiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan Beytullah Evren (30) ve Yasemin Eygay (30), Yörük kıyafetleri ile geldikleri nikah töreninde yoğun ilgi gördü.

damada yoğun ilgi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan Beytullah Evren (30) ve Yasemin Eygay (30), Yörük kıyafetleri ile geldikleri nikah töreninde yoğun ilgi gördü. Genç çiftin nikahı 4 şahitle kıyıldı.

Kırsal Beyköy Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşarak geçimini sağlayan Beytullah Evren, aynı mahallede oturan Yasemin Eygay'ın 29 Mart'ta düzenlenecek olan düğün töreni öncesi İncirliova Belediyesi Toplantı Salonunda nikahları kıyıldı. Genç çift nikah merasimine atalarından kalan Yörük kıyafetleriyle geldi. Yörük kıyafetleriyle nikah törenine gelen çift davetlilerinde ilgi odağı oldu. Genç çiftin nikah şahitleri ise damadın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu olurken, gelinin nikah şahitleri ise Muhsin Yaşar ve Nevin Ertaş oldu. Nikah memuru Servet Gönülaçar ise nikah sonrası evlilik cüzdanını geline takdim etti.

'BU KIYAFETLERİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yörük kıyafetiyle nikaha gelen damat Beytullah Evren, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla atamızdan ve dedemizden kalma yöresel Yörük kıyafetleri ile bugüne özel nikahımızı şenlendirmek istedik. Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz. Bu vesileyle gelecek nesillere de bu yöresel kıyafetlerimizi tanıtma ve yaşatma vesilesiyle böyle bir şey düşündük" dedi. Gelin Yasemin Eygay ise "14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahımız yöresel kıyafetlerle kıyıldığı için çok mutluyum. Bu kıyafetleri gururla taşıyorum. Gelecek nesillere de örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Aydın nikaha yörük kıyafetiyle gelen gelin- damada yoğun ilgi

İncirliova, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
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