Aydın'nın konuğu PTT

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 yenilgi alarak 9'uncu sıraya yerleşen 13 puanlı Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde 18 puanı bulunan 7'nci basamaktaki PTT ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesi Misli.Com Web ve Mobil TV 'den yayınlanacak. Aydın ekibi, Başkent temsilcisini yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

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