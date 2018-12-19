Son Dakika Haberleri: Aydın O Şoför ve Aracı 1 Ay Süreyle Yolcu Taşıyamayacak

Aydın O Şoför ve Aracı 1 Ay Süreyle Yolcu Taşıyamayacak

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gazi oğlunu ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehir içi minibüsünden indirdiği öne sürülen şoför ve minibüsü, 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildi.

Aydın O Şoför ve Aracı 1 Ay Süreyle Yolcu Taşıyamayacak, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gazi oğlunu ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehir içi minibüsünden indirdiği öne sürülen şoför ve minibüsü, 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildi. Olay, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu'da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu'nun oğlu İsmail Efe Aydınoğlu, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım diyerek İsmail Efe Aydınoğlu'nu indirdi. Yolcular bu duruma tepki gösterdi. Oğlunun kartını göstermesine rağmen olayın yaşandığını belirten Gazi Berkan Aydınoğlu, diğer yolcuların gözü önünde yapılan davranışın oğlunun onurunu kırdığını söyledi. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İsmail Efe Aydınoğlu ise, Minibüs sürücüsünün gazi kartımı göstermeme rağmen, hakaret ederek beni indirmesi çok gücüme gitti ve gururuma dokundu dedi. Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, şoför Beyhan Ş.'nin ne kendisinin ne de aracının 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildiğini belirterek, Gerçekten üzücü bir olay yaşanmış. Bizim şoför arkadaşımız, gazimizin oğluna rencide edici hakarette bulunmuş. Tabii ki bu olayı duyduğumuzda bizler de çok üzüldük. Ben gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyorum. Bizim sürücü arkadaşımız, bunu yapmamalıydı. Gazimizin oğluna, bu şekilde konuşmamalıydı. Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve onların ailelerini çok seviyoruz. Olay bizlere Kaymakamlık tarafından bildirildi. Soruşturma yapıldı. Sürücü arkadaşımıza 1 ay süre ile cezalandırılarak yaptırım uygulandı. Şoför ve aracı, 1 ay yolcu taşıyamayacak. Aldığımız karar, Kaymakamımıza bildirildi dedi.Benzer olayların yaşanmaması için eğitim toplantılarını sıklıkla yapma kararı aldıklarını belirten Çalışkan, Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve gazilerimizin çocuklarını ve yakınlarını çok seviyoruz. Keşke böyle istenmeyen bir olay yaşanmasaydı. Tekrar gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:57 Kaynak: DHA

İsmail Efe, Nazilli, Aydın, Güncel
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