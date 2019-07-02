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AYDIN Öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın korkuttu

14 dakika önce

Öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın korkuttuAydın'ın Efeler ilçesinde, bir derneğe ait erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın korku yarattı.

AYDIN Öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Öğrenci yurdu çatısında çıkan yangın korkuttu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir derneğe ait erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın korku yarattı. Yangın diğer katlara sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze uzak mahallerde yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı, Girne Mahallesi 2157 Sokak üzerinde yer alan erkek öğrenci yurdunun çatısında, bugün saat 09.00 sıralarında, klima motorundan yangın çıktı. Bir derneğe ait 4 katlı yurt binasından yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır ile birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada binanın en üst katında bulunan 6 öğrenci, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Çatıdaki yangın, alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat da mahalleye gelerek, ekiplerden bilgi aldı ve inceleme yaptı.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
Efeler, Aydın, Güncel
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