AYDIN Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar - Son Dakika

Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici, personel ve öğretmenleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, gönüllülük esasına göre yıkanabilir maske üretimine başladı.

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dikiş Nakış Atölyesi'nde, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Nazilli Devlet Hastanesi'nden gelen istek üzerine cerrahi yıkanabilir maske dikimi yapılmaya başlandı. Okul Müdürü Mehmet Koçak öncülüğünde, müdür yardımcıları Akif Gençler, Ayşen Eker, Ömer Munğan, Melek Erongan ve Halime Akarı, okulda görevli öğretmen ve personeller, sipariş edilen cerrahi maskelerin yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Şu an için ellerinde maske üretimi için 10 günlük malzeme bulunduğunu belirten Okul Müdürü Mehmet Koçak, "Şu için hedefimiz 5 bin yıkanabilir maske üretmek. Ancak, koronavirüs salgını ilerleyecek olursa, şimdiden 600 bin maske üretimi için bağlantı yaptık. Özel bir kumaştan ürettiğimiz maskelerimizi öncelikle sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç halinde de diğer kurum ve kuruluşlarımıza ücretsiz olarak teslim ediyoruz" dedi.

Koçak, talep olması halinde okullarındaki diğer atölyeyi de maske dikimi için hizmete açmaya hazır olduklarını da kaydetti.