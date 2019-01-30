Aydın Önce Yaşadığı Barakayı Yaktı, Sonra da İntihar Etti

Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (ek)TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (ek)



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olayda yanarak hayatını kaybeden Gökhan Ö.'nün (11) cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan DNA testinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

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