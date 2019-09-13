Aydın organlarıyla 3 kişiye hayat verecek

Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek

AYDIN'da beyin ölümü gerçekleşen Adem Güngör'ün (50), nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Kuyucak ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Adem Güngör, 5 Eylül Perşembe günü, kırsal Karapınar Mahallesi yakınlarında motosikletiyle kaza geçirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün, dün (perşembe) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Dr. Onur Yeşildağ ve Dr. Cüneyt Karaçancı başta olmak üzere hastanenin organ bağış ekibi, Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ve diğer yakınlarıyla görüştü. Ailesi, organlarını bağışlama kararı verince harekete geçildi. Ekipler, nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri operasyonla aldı. Güngör'ün karaciğeri, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; böbrekleri ise Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen hastalara nakledileceği kaydedildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Adem Güngör'ün ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından ekibimiz, tanı koyduktan sonra prosedürü başlattı. Hastamızın karaciğeri Ege Üniversitesi Hastanesi, sağ ve sol böbrekleri de Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Hastanemizde 10 gün içerisinde ikinci organ bağışı gerçekleşti. Tüm halkımızdan da organ bağışlarına duyarlı olmalarını istiyoruz dedi.

Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ise, Şu anda ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama organları başkalarına can olacağı için sevinçliyiz. Tüm halkımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz diye konuştu.