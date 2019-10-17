Son Dakika Haberleri: Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi
Son Dakika Güncel Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi

Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi

1 saat önce

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildiKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından...

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) cenazesi, meleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi.

Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız için bugün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kardelen Çetin'in babası market işletmecisi Saffet Çetin, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Saffet Çetin, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Alev Çetin ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Çetin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi

Kuşadası, Kıbrıs, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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