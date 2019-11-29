Son Dakika Haberleri: Aydın Örs: "Bandırma BK basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor"
Son Dakika Spor Aydın Örs: 'Bandırma BK basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor' - Son Dakika Spor

Aydın Örs: "Bandırma BK basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor"

6 saat önce

Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sohbet toplantısında basınla bir araya geldi.

Aydın Örs:

Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sohbet toplantısında basınla bir araya geldi. Tecrübeli basketbol adamı, Bandırma Basketbol Kulübü'nün basketbolcu fabrikası gibi çalıştığını söyledi.


Ulusal Antrenörlük eğitimi için Bandırma'ya gelen Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, basınla sohbet toplantısında bir araya geldi. Hayatta kazanılan tüm başarıların, ödenen bedellerin karşılığı olduğunu söyleyen Aydın Örs, "Başarılı olmak istiyorsanız mutlaka bazı bedeller ödemek zorundasınız" dedi.


Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olan Aydın Örs, Bandırma Basketbol Kulübü ile ilgili, "Uzun uğraşlar sonucunda yatırımın neticesinde bu yerlere gelmiştir. Altyapıya yatırım yapacak derseniz, kalifiyeli elemanların yetişmesi için en az 5-6 yıl geçmesi gerekiyor. Türk basketbolunu herkesin desteklemesi gerekiyor. Kulüp, mali açıdan bir takım zorluklar yaşıyor ve onun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Türk basketboluna en güzel örneklerinden biri, kulüpte gençlerin görev alması. Belediyelerin ve iş insanlarımızın bu insan fabrikasını görmesi gerekiyor. Oyuncu fabrikasının nasıl çalıştığını görmesi gerekiyor. Oyuncu üreten kulüplerin en azından yetiştirme karşılığının bedeli olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ve Kulüp Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ile beraber basının karşına çıkan Aydın Örs, Bandırma'yı ve Efes camiasını evi olarak gördüğünü ifade ederek, "Bunun nedenlerinden biri Bandırma'da güzel dostluklardır, ancak asıl neden basketbola verilen destek ve altyapıdan oyuncu yetiştirme organizasyonudur. Bu yolla Bandırma BK Türk basketboluna büyük katkı veriyor" şeklinde konuştu - BALIKESİR

basketbol, Aydın Örs, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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