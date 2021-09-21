AYDIN OTİZM DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET - Son Dakika

Aydin Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Dernegi Baskani Adnan Özdemir ve yöneticileri, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan, sosyal belediyecilik anlayisiyla egitim hayatina kazandirilan ve verilen egitimle onlarca ailenin hayatina dokunan Otizm Destek Merkezi ve Otizm Spor Salonu, Aydin Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Dernegi tarafindan da ilgiyle takip ediliyor.

Baskan Çerçioglu ile yapilan ve yapilacak olan yeni projelerle ilgili görüsen dernek yöneticileri, Aydin'a kazandirilan Otizm Destek Merkezi ve Otizm Spor Salonu için tesekkürlerini iletti.

Dernek yöneticilerine nazik ziyaretleri için tesekkür eden Baskan Çerçioglu, bundan sonraki projelerde de birlikte çalismaya devam edeceklerini belirtti.