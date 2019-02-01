Son Dakika Haberleri: Aydın Otobüs Şoförüne Bıçaklı Saldırı Kamerada

Aydın Otobüs Şoförüne Bıçaklı Saldırı Kamerada

1 saat önce

Otobüs şoförüne bıçaklı saldırı kameradaAydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü Nizamettin Kanşıray, kimliği belirsiz bir yolcusu tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı.

Otobüs şoförüne bıçaklı saldırı kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü Nizamettin Kanşıray, kimliği belirsiz bir yolcusu tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, saldırı anı araçtaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Aydın Otobüs Terminali'nden Efeler ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne giden ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Nizamettin Kanşıray yönetimindeki halk otobüsüne, Orta Mahalle'den bir yolcu bindi. Diğer tüm yolcular bir süre sonra inerken, Orta Mahalle'den binen bu yolcu ile şoför Kanşıray arasında tartışma çıktı. Araç kamerasının görüntülediği o anlarda saldırgan, aracı kullandığı sırada Kanşıray'a yumruk attı. Bunun üzerine Kanşıray'ın aracı durdurup yerinden kalkarak saldırgana karşılık verdiği gözlendi. Saldırgan ayakta da yumruk attığı Kanşıray'ın boğazını sıktı. Saldırgan, son olarak yanındaki bıçağı çıkartarak Kanşıray'ı her iki elinden 3 ve göğsünün 1 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan Efeler Belediyesi'nin 2 temizlik işçisi, bu sırada otobüsteki kavgayı görüp araca koştu. Şoför Kanşıray kapıyı açınca, saldırgan inip kaçtı.

Şoförün yanına gelen temizlik işçileri ise sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Nizamettin Kanşıray'ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganın belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan; Aydın Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da olayı kınayarak, yaralı şoförün yardımına koşan temizlik işçilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

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