AYDIN Otomobille dut ağacına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille dut ağacına çarptı: 2 yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden emekli Doktor Mehmet Çondur (62) otomobiliyle dut ağacına çarptı. Ağaç ikiye bölünürken, kazada Çondur ile zihinsel engelli oğlu yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu Sandıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler ilçesinden Germencik yönüne giden Mehmet Çondur idaresindeki 09 AAL 83 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan dut ağacına çarptı. Kaza sonucu otomobil yan yatarken, dut ağacı ikiye bölündü. Kazada otomobilde sıkışan emekli Doktor Mehmet Çondur ve zihinsel engelli oğlu Vedat Çondur'u (25) çevreden yetişen vatandaşlar çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Babası ile kazada yaralanan engelli Vedat Çondur'un küçük yaşlarda geçirdiği bir trafik kazası sonrasında zihinsel engelli kaldığı öğrenilirken, baba Mehmet Çondur'un ise CHP'den Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.