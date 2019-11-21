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Aydın Özel Harekat doğal afetlere hazır

6 saat önce

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, personeli arazi arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Aydın Özel Harekat doğal afetlere hazır, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, personeli arazi arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin talimatları çerçevesinde eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Aydın'ın birinci derece deprem kuşağında yer alması sebebiyle, zaman kavramının önem kazandığı durumlarda olabilecek afetlere hazırlık kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde arazi arama ve arama kurtarma konularında eğitim icra edildi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek doğal afetlere karşı eğitim almış personel sayısını artırmak arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla terörle mücadelede önemli başarılara imza atan Özel Harekat Personelimizin bu alandaki becerilerine arama kurtarma faaliyetleri de eklenmiştir" denildi. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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