Son Dakika Haberleri: Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı
Son Dakika Güncel Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

1 saat önce

Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haber: AYDIN,(DHA)

Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

Ahmet Barut, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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