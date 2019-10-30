Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı
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Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Haber: AYDIN,(DHA)
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