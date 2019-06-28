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Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde tatbikat yapıldı

20 dakika önce

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirildi.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde tatbikat yapıldı, System.String[]
Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirildi.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezinde Temel Afet Bilinci Eğitimi ve akabinde Deprem, Yangın ve Tahliye tatbikatı yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin de katıldığı tatbikatta Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Eğitimi verildi. Eğitimlerden sonra Deprem nedeniyle ikincil afet olarak ortaya çıkan yangına müdahale ve tahliye çalışması yapıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:14 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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