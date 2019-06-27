Son Dakika Haberleri: Aydın polisi 6 ayda 38 göçmen kaçakçısını yakaladı
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Aydın polisi 6 ayda 38 göçmen kaçakçısını yakaladı

28 dakika önce

AYDIN'da yılın ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik düzenlenen 48 ayrı operasyonda gözaltına alınan 38 organizatörden 15'inin sevk edildikleri adliyede tutuklandığı, yakalanan 1659 kaçak göçmen hakkında ise idari işlem yapıldığı bildirildi.

Aydın polisi 6 ayda 38 göçmen kaçakçısını yakaladı, System.String[]
AYDIN'da yılın ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik düzenlenen 48 ayrı operasyonda gözaltına alınan 38 organizatörden 15'inin sevk edildikleri adliyede tutuklandığı, yakalanan 1659 kaçak göçmen hakkında ise idari işlem yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezi ile Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerindeki göçmen kaçakçılığı bilançolarını açıkladı. Açıklamada, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Didim, Kuşadası ve Söke İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin de desteğiyle yıl başından bu yana geçen 6 aylık dönemde göçmen kaçakçılığına yönelik 48 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Aydın, şehir merkezindeki operasyonda 1 kaçak göçmen, Kuşadası'ndaki 29 operasyonda 6 organizatör ve 1239 kaçak göçmen, Didim'deki 15 operasyonda 28 organizatör ve 363 kaçak göçmen, Söke'de ise 3 operasyonda 4 organizatör ve 56 kaçak göçmen yakalanmıştır. Yaklanan toplam 38 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında adli tahkikat yapılmıştır. Sevk edildikleri adliyede organizatörlerden 15'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 1659 kaçak göçmen hakkında idari işlem yapılmıştır." 
Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 tekne, 13 bot, 14 tekne motoru, 1 minibüs, 2 otomobil, 64 can yeleği, 9 şambrel can simidi, 4 pompa ele geçirildiği belirtildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:53 Kaynak: DHA
Didim, Söke, Aydın, Güncel
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