Aydın polisi geçit vermedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın polisi geçit vermedi - Son Dakika

Aydın polisi geçit vermedi

6 saat önce

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan operasyon ile bir change şebekesi çökertildi.

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Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan operasyon ile bir change şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek piyasaya süren iki kişi yakalanırken, çenç yapılmış 6 adet lüks araca da el konuldu.


Aydın il merkezinde özellikle lüks otomobillerde change yapıp araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek piyasaya süren 2 kişiyi takibe alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri A.Ö. ve K.Ç. isimli şahısları takibe aldı. Uzun süren takip sonucu operasyon başlatan ekipler A.Ö. ve K.Ç.'yi gözaltına aldı. Bu arada şehrin değişik bölgelerinde bulunan change yapılmış 6 adet lüks otomobil de polis tarafından çekilerek yediemin parkına çekildi.


Haklarında düzenlenen evraklarla zanlılar adliyeye sevk edildi.


Bu arda Aydın Asayiş Şubesi tarafından 2019 yılında yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranan 6 bin 170 kişi yakalanarak adalete teslim edilirken, fuhşun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda da efeler ilçe merkezinde fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 67 ev kapatıldı. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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