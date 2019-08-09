Son Dakika Haberleri: Aydın polisi vatandaşın huzur için bayramda görevi başında olacak
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aydın polisi vatandaşın huzur için bayramda görevi başında olacak

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için başta trafik olmak üzere meydana gelebilecek olaylara karşı önlemlerini aldı.

Aydın polisi vatandaşın huzur için bayramda görevi başında olacak, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için başta trafik olmak üzere meydana gelebilecek olaylara karşı önlemlerini aldı.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozucu davranışların men edilmesi için halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak, Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak davranışların men edilmesi ve bayram tatili süresince güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla;

Özellikle vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular vb. yerlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacı ile yaya ve motorize ekip uygulamaları arttırılmış olup, sivil görev yapan birimlerimiz halkın yoğun olduğu bölgelerde görev ifa edecektir.

Şehirlerarası otogar, tren garı, bulvar, cadde, sokak ve ana arterlerde, şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı asayiş ve trafik yönünden kontroller arttırılmıştır" denildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın polisi vatandaşın huzur için bayramda görevi başında olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]