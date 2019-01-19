Aydın Polisinden Huzur Toplantısı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Efeler ilçesinde huzur toplantılarına başladı.
AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Efeler
ilçesinde huzur toplantılarına başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi kapsamında, polis - halk arasındaki ilişkiyi güçlendirerek halkı bilgilendirmek ve güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak için huzur toplantıları başlattı. Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini ilgili kurumların desteğiyle çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla Mimar Sinan
, Girne
ve Kemer
mahallesi sakinlerine yönelik düzenlenen ilk toplantı, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Sorumluluk Alanı Huzur
Toplantısında" vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyen emniyet yetkilileri, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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