Son Dakika Haberleri: Aydın Polisinden Huzur Toplantısı

Aydın Polisinden Huzur Toplantısı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Efeler ilçesinde huzur toplantılarına başladı.

Aydın Polisinden Huzur Toplantısı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Efeler ilçesinde huzur toplantılarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi kapsamında, polis - halk arasındaki ilişkiyi güçlendirerek halkı bilgilendirmek ve güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak için huzur toplantıları başlattı. Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini ilgili kurumların desteğiyle çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla Mimar Sinan, Girne ve Kemer mahallesi sakinlerine yönelik düzenlenen ilk toplantı, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısında" vatandaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyen emniyet yetkilileri, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Huzur, 3. Sayfa
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